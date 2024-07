Lamine Yamal é a estrela da nova geração da Espanha e do Barcelona - Kirill Kudryavtsev / AFP

Lamine Yamal é a estrela da nova geração da Espanha e do BarcelonaKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 04/07/2024 11:45

Rio - Joia do Barcelona e principal esperança da Espanha na Eurocopa, Lamine Yamal revelou se inspirar em um jogador brasileiro. O jovem, de 16 anos, evitou comparações com Lionel Messi, maior ídolo do clube catalão, e admitiu que admira o futebol de Neymar, que também despontou no futebol atuando pela ponta direita.

"São comparações que as pessoas fazem, mas não há quem se compare (a Lionel Messi). Tento jogar o meu jogo e sem pressão. Sempre disse que o melhor da história é Leo Messi, mas quem eu gostava de ver era o Neymar. Ele me fazia assistir aos jogos do Barcelona. Me diverti, foi um espetáculo, foi gostoso vê-lo jogar", disse a joia espanhola.

Yamal estreou no profissional com apenas 15 anos. O jovem, hoje com 16, também já brilha com a camisa da seleção espanhola e é a principal esperança na Eurocopa de 2024. A Espanha atropelou a Geórgia por 4 a 1, nas oitavas de final, e enfrentará a anfitriã Alemanha nas quartas. O confronto entre as tricampeãs será nesta sexta-feira (5), às 13h (de Brasília), em Stuttgart.

A joia espanhola não precisou de muitos jogos para ganhar espaço no Barcelona. Na temporada 2023/24, disputou 50 partidas, fez sete gols e sete assistências. No ano passado, foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola, nas Eliminatórias da Euro, e se firmou. Yamal é o jogador mais jovem a disputar uma partida da Eurocopa.