Ramón Díaz negocia com o CorinthiansLeandro Amorim/Vasco

Publicado 04/07/2024 11:24

Rio - A situação contratual envolvendo Ramón Díaz e o Vasco pode atrapalhar o acerto do treinador argentino com o Corinthians. O treinador ainda está ligado ao Cruz-Maltino no BID, e de acordo com informações do portal "LANCENET", a situação fez o Alvinegro ver o acerto com mais cautela.

O clube paulista anunciou a saída de António Oliveira na última terça-feira, e deseja a contratação de um treinador. O Corinthians procurou Ramón Díaz e as partes avançaram nas tratativas salariais, porém, a situação contratual com o Vasco poderá atrapalhar o acerto.



Por estar inscrito com o treinador do Vasco no BID, Ramón Diaz não poderia ser registrado como técnico do Corinthians. O clube carioca e o argentino divergem sobre a saída. Enquanto o treinador alega que foi demitido, o que obrigaria pagamento de multa rescisória, o Cruz-Maltino entende que ele pediu demissão.



Ramón Díaz deixou o Vasco no dia 27 de abril, após goleada sofrida para o Criciúma. Ele trabalhou no Cruz-Maltino por nove vezes. Chegou ao clube no meio do Brasileiro do ano passado e foi bem sucedido na luta contra o rebaixamento para a Série B.



Em 2020, Ramón chegou a ser anunciado como treinador do Botafogo, mas devido a problemas de saúde, enviou seu filho Emiliano para iniciar o trabalho no Alvinegro. Acabou demitido menos de 20 dias depois, sem dirigir a equipe, após uma sequência negativa.

No Alvinegro Paulista, caso seja contratado, o treinador terá mais um desafio complicado, afinal, o clube está na penúltima colocação do Brasileiro, com apenas nove pontos conquistados em 13 partidas até o momento.