A holandesa Demi Schuurs e a brasileira Luisa Stefani nas oitavas do Australian Open 2024, em janeiroDivulgação / WTA

Publicado 04/07/2024 11:48

A dupla formada por Luisa Stefani, uma das representantes do Brasil em Wimbledon, e a holandesa Demi Schuurs foi eliminada na estreia em Wimbledon, na Inglaterra, nesta quinta-feira (4). Elas foram derrotadas para a britânica Olivia Nicholls e a eslovaca Tereza Mihalikova por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

Está é a segunda vez seguida que elas caem na primeira fase em um torneio de grama, após serem derrotadas na primeira partida do WTA de Eastbourne, que também aconteceu em território inglês, há uma semana.

Agora, Bia Haddad e Ingrid Martins seguem como as únicas brasileiras no torneio de duplas femininas da competição. Stefani continuará em Wimbledon para as duplas mistas, com o também brasileiro Rafael Matos.