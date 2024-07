Lando Norris, à esquerda, conversa com Max Verstappen, à direita - Jure Makovec / AFP

Publicado 04/07/2024 16:05

Inglaterra - Lando Norris voltou atrás e disse que Max Verstappen não precisa se desculpar pela batida entre os dois no GP da Áustria , que aconteceu no último domingo (30). O piloto inglês destacou que, naquela ocasião, estava frustrado por ter abandoando a corrida e admitiu que disse "algumas coisas nas quais não necessariamente acreditava".

"Honestamente, não acho que ele precisava se desculpar. Acho que algumas das coisas que eu disse depois da corrida foram mais porque eu estava frustrado na ocasião. Muita adrenalina e emoções, e eu provavelmente disse algumas coisas nas quais não necessariamente acreditava, especialmente mais tarde na semana. Foi difícil", disse Norris.

O incidente aconteceu na volta 64 do GP da Áustria. Verstappen impediu a ultrapassagem de Norris, e os dois acabaram colidindo. O piloto inglês precisou abandonar a prova. Já o holandês permaneceu, pegou 10s de punição e fechou a corrida em quinto.

Incredible scenes at the Red Bull Ring #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Depois da corrida, Norris não escondeu a frustração e cobrou um pedido de desculpas de Verstappen. Ele chegou a dizer que o holandês foi imprudente. Nesta semana, os dois conversaram, e piloto da McLaren mudou o tom.

"Foi um incidente bem patético, em termos do que acabou com as nossas duas corridas. Não foi como um golpe, não foi como um contato óbvio. Foi provavelmente um dos menores contatos que você pode ter, mas com uma consequência bem terrível para nós dois, especialmente para mim. Ele não precisa (se desculpar). Não espero um pedido de desculpas dele, não acho que ele deva se desculpar", pontuou Norris.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana. O GP da Inglaterra, em Silverstone, acontecerá neste domingo, a partir das 11h (de Brasília).