Brasil x Alemanha: como foram as carreiras dos 23 convocados após o 7 a 1

Rio - O vexame do 7 a 1 para a Alemanha completará dez anos na próxima segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. O fim do sonho de conquistar a Copa do Mundo em casa com um resultado tão elástico entrou para a história da seleção brasileira. Por isso, nesta galeria, veja como foram as carreiras dos 23 convocados após a dolorosa eliminação.

