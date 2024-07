Thomas Müller aposentou da seleção alemã - AFP

Publicado 15/07/2024 09:30

Rio - A Eurocopa de 2024 foi o último capítulo da história de Thomas Müller na seleção alemã. O jogador, de 34 anos, anunciou nesta segunda-feira (15) que não pretende disputar a Copa do Mundo de 2026 e que está se aposentando da Alemanha. O meia, no entanto, segue a carreira normalmente em clubes, onde defende o Bayern de Munique.

"Quando fiz meu primeiro jogo pela Alemanha, há mais de 14 anos, não poderia ter sonhado com tudo isso. Pude participar de quatro Copas do Mundo e quatro Euros, levantar um Mundial e sentir seu carinho. Sempre tive muito orgulho de jogar pelo meu país. Levem o entusiasmo e a alegria da Euro desse ano com vocês no caminho para a Copa do Mundo de 2026. É o que farei agora enquanto torcedor, não mais enquanto um jogador dentro de campo", completou.

Müller disputou 131 jogos pela Alemanha, sendo o terceiro que mais vezes defendeu a camisa da seleção alemã na história. Ele fica atrás apenas de Lothar Matthäus, com 150, e Miroslav Klose, com 137. Além disso, ele também é o sexto maior artilheiro com 45 gols, atrás de Klose (71), Gerd Müller (68), Lukas Podolski (49), Jürgen Klinsmann e Rudi Völler (47 cada).

Ao todo, Thomas Müller disputou 131 jogos, marcou 45 gols e deu 41 assistências pela Alemanha. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2010, com uma campanha histórica no Brasil, além de ter sido artilheiro da edição com cinco gols em seis jogos.