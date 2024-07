Janaína Xavier cobriu a Copa do Mundo da Rússia pelo SporTV - Divulgação

Janaína Xavier cobriu a Copa do Mundo da Rússia pelo SporTVDivulgação

Publicado 17/07/2024 14:42

Rio - Ex-apresentadora do SporTV, Janaína Xavier deu detalhes de sua saída da emissora, que aconteceu em maio de 2022. Em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", do apresentador Benjamin Back, a jornalista afirmou que foi perdendo espaço no Grupo Globo por ser "bonita demais", já que a emissora buscava "outros padrões" de profissionais.

"Teve um certo momento em que eu estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui'. Tinham coisas assim de ter que inserir a menina mais 'cheinha'. Cada um vê beleza de uma forma, gente. Eu não estou dizendo que a mais cheinha não é bonita. Eu estou falando na visão deles. Então não vamos falar de beleza. Vamos falar de padrões. Padrões de beleza. Eles queriam outros padrões lá", declarou Janaína.

"A bonita não servia mais. A bonita loira ou a loira de olho claro, não servia mais. Eles, agora, queriam trazer perfis diferentes de mulher. A mulher que não tivesse nariz empinado e tivesse nariz grande ou mulher mais 'cheinha'. A mulher que não é 'paquitazinha'. Eles queriam outros perfis de mulheres. Inclusive, a mulher preta", completou.

Janaína Xavier trabalhou no Grupo Globo por 23 anos. Em sua reta final na empresa, ela comandava o "SporTV News", mas precisou se afastar do trabalho por alguns meses após engravidar de sua segunda filha, aos 43 anos, durante a pandemia. Ao fim da licença-maternidade, o canal decidiu efetivar a substituta Mariana Fontes e optou pela saída de Janaína.