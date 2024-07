Cristo Redentor ficará verde e amarelo em homenagem aos 30 anos do tetra - Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor

Publicado 17/07/2024 12:58

Rio - O Cristo Redentor homenageará os 30 anos do tetracampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo, completados nesta quarta-feira (17). O monumento ficará iluminado em verde e amarelo a partir das 19h30 (de Brasília) em uma parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, por meio do Núcleo Esporte e Fé, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

LEIA MAIS: como O Dia noticiou a campanha do tetra da Copa do Mundo de 1994

"Gostaria de parabenizar todos os atletas e integrantes da comissão técnica que participaram dessa conquista histórica nos Estados Unidos. É uma felicidade rever os lances emocionantes e reencontrar a alegria que essa campanha heroica nos proporcionou há 30 anos", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O Brasil conquistou o título da Copa do Mundo no dia 17 de julho de 1994, no Estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, a Seleção levou a melhor sobre a Itália nos pênaltis e colocou fim ao jejum de 24 anos sem Mundial.