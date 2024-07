Luka Modric renovou com o Real Madrid por mais uma temporada - Divulgação / Real Madrid

Luka Modric renovou com o Real Madrid por mais uma temporadaDivulgação / Real Madrid

Publicado 17/07/2024 12:50 | Atualizado 17/07/2024 12:51

Rio - Luka Modric caminha para a última dança no futebol. O meia croata, de 38 anos, renovou o contrato com o Real Madrid por mais uma temporada. O jogador, que teve o vínculo encerrado no último mês de junho, chegou a um acordo com o clube espanhol para permanecer até junho de 2025.

O Real Madrid sofreu com perdas de jogadores experientes. O meia alemão Toni Kroos se aposentou do futebol após a Eurocopa, enquanto o zagueiro espanhol e capitão Nacho Fernández decidiu deixar o clube que o formou para jogar na Arábia Saudita. O centroavante Joselu também foi se aventurar no Catar.

Para evitar perder mais um veterano e manter o equilíbrio no vestiário, o Real Madrid optou por renovar com Luka Modric por mais uma temporada. Nos últimos anos, o clube espanhol mesclou juventude e experiência, conseguiu dar segurança para os jovens desenvolverem, como Vini Jr, Rodrygo e Valverde.

Na última temporada, Modric foi reserva em metade das partidas disputados. O meia croata disputou 46 jogos, com dois gols e sete assistências. Com a camisa do Real Madrid, soma 534 jogos em 12 temporadas, além de 26 títulos (recordista do clube), incluindo seis Ligas dos Campeões.