Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julho - AFP

Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julhoAFP

Publicado 17/07/2024 17:11 | Atualizado 17/07/2024 17:15

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu remunerar os atletas que conquistarem medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A premiação em dinheiro é um incentivo extra, mas não é exclusivo do Brasil. O país é o 15º colocado do ranking de maiores prêmios aos campeões olímpicos, mas lidera o ranking entre as Américas, à frente dos Estados Unidos.

Há valores diferentes para modalidades individuais, em grupo (de dois a seis atletas) e coletivas. O Brasil vai pagar R$ 350mil (individual), R$ 700 mil (em grupo) e R$ 1,05 milhão (coletivo) pela medalha de ouro. Já a prata renderá no mínimo R$ 210 mil (individual) e máximo de R$ 630 mil, enquanto o bronze custará entre R$ 140 mil e R$ 420 mil.

Não há uma premiação oficial dos Jogos Olímpicos além das medalhas. Porém, não é raro que comitês olímpicos nacionais e patrocinadores recompensarem os medalhistas com bônus como viagens de férias, carros de luxo, apartamentos ou premiação em dinheiro. Este último, inclusive, é o incentivo mais comum. O COB espera uma premiação recorde em 2024.

Valores das medalhas do Brasil em Paris 2024:

Ouro: R$ 350mil (individual), R$ 700 mil (em grupo) e R$ 1,05 milhão (coletivo)

Prata: R$ 210 mil (individual), R$ 420 mil (em grupo) e R$ 630 mil (coletivo)

Bronze: R$ 140 mil (individual), R$ 280 mil (em grupo) e R$ 420 mil (coletivo)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam no próximo dia 26 de julho e tem previsão de término para o dia 11 de agosto.