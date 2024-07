Zebras coloridas no Circuito de Hungaroring, em homenagem a Ayrton Senna - Reprodução

Publicado 18/07/2024 19:31 | Atualizado 18/07/2024 19:33

O GP da Hungria, no próximo domingo (21), terá uma homenagem para Ayrton Senna. O Circuito de Hungaroring cobriu algumas zebras na pista de verde e amarelo, as cores do capacete do brasileiro. Os trechos coloridos estão nas curvas 6 e 7, e fazem menção aos 30 anos da morte do piloto.

"A tradição é a conexão entre o passado e o presente. E parte de manter vivas as tradições é não esquecer os grandes, sem os quais não estaríamos aqui hoje. Com as cores dessa chicane, lembramos de Ayrton Senna, que morreu há 30 anos", escreveu o perfil oficial do circuito.



Ayrton Senna venceu três das oito corridas disputadas no Circuito de Hungaroring e subiu ao pódio em outras quatro oportunidades, todas em segundo lugar.