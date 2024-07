Márcio Araújo fez o gol do título do Flamengo em 2014 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/07/2024 12:17

Rio - O árbitro Marcelo de Lima Henrique, um dos mais experientes do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), admitiu erro na final do Campeonato Carioca de 2014, entre Flamengo e Vasco, como um lance que apagaria de sua carreira.

Em entrevista ao "UOL", o árbitro, de 52 anos, relembrou do gol de Márcio Araújo, que provocou polêmica naquele ano. Na ocasião, o Vasco garantia o título estadual até os 48 minutos do segundo tempo, mas o rubro-negro empatou em 1 a 1 e, com a igualdade no primeiro jogo com mesmo placar, por ter vantagem após o título do primeiro turno, carimbou seu 33º título.

"Tem um (erro) que não foi meu, foi do meu assistente em um Flamengo x Vasco, final (carioca) de 2014. O assistente não deu o impedimento, eu validei o gol e deu o título para o Flamengo. Ele se confundiu porque tinha um jogador legal e outro não, e o que fez o gol estava impedido. A gente fica triste porque eu respeito muito as instituições, por mais que os torcedores não acreditem, mas os jogadores e quem está no futebol e me conhece sabe que respeito muito", disse.

Marcelo de Lima Henrique, árbitro da CBF Divulgação

Marcelo de Lima Henrique é árbitro da categoria Máster da CBF e já participou de 20 jogos na temporada, sendo 14 como árbitro principal e seis como auxiliar de VAR, 12 pela Série A do Brasileirão, dois pela Série B, quatro pela Copa do Brasil e dois pela Copa do Nordeste.