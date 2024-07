Pimpão teve passagem marcante pelo Botafogo - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 20/07/2024 17:08

Rio - O atacante Rodrigo Pimpão, de 36 anos, que teve passagens marcantes por Botafogo e Vasco, anunciou, na noite da última sexta-feira (19), sua aposentadoria do futebol. Após 16 anos como jogador profissional, ele se dedicará à odontologia.

Em seu vídeo de despedida, Pimpão celebrou seu novo ciclo na clínica odontológica O.Smile, em Curitiba. Na capital paranaense, ele cursava faculdade e jogava no time de futsal do Paraná Clube, quando foi aprovado para o futebol de campo e trancou o curso.

Após se destacar no Paraná, foi contratado pelo Vasco em 2009 para disputar a primeira Série B da história do clube. Em 41 jogos com a camisa cruz-maltina, marcou 10 gols.

No Botafogo, a história foi mais longa. Foram cinco temporadas pelo Glorioso, com 196 partidas disputadas, 30 gols marcados e os títulos do Campeonato Carioca de 2018 e da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2015. Até o início do ano, ele era o maior artilheiro do Alvinegro na história da Libertadores, mas foi ultrapassado por Júnior Santos.