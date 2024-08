Briga generalizada em Internacional x Ceará no Brasileirão sub-20 - Reprodução/YouTube Sport Club Internacional

Publicado 31/07/2024 18:29

Rio Grande do Sul - Uma pancadaria generalizada entre jogadores marcou a vitória do Internacional sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), pela 16ª rodada do Brasileirão sub-20. Veja como foi no vídeo abaixo:

Pancadaria no jogo entre Internacional e Ceará pelo Brasileirão sub-20.



Reprodução/Internacional pic.twitter.com/wX4HX61EJE — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 31, 2024

A situação aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. Kadu, do Ceará, fez uma falta dura em cima de Yago, do Inter, e levou cartão amarelo. A partir daí, a confusão se desencadeou entre os times com chutes e socos.

Após a situação ficar sob controle, o árbitro Jonathan Giovanella Vivian (RS) se reuniu com seus auxiliares e decidiu expulsar seis jogadores: Evertow, Cleiton e Ricardo (Internacional); e Pablo, Caio e Fabrício (Ceará).