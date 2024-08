Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 10:04

Rio - Fã de futebol, a modelo do OnlyFans, Daniella Chavez, também costuma dar seus pitacos sobre política. Bastante crítica ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a chilena prometeu deixar sua conta na plataforma de conteúdo adulto gratuita em caso de saída do político do poder no país sul-americano.

"Se o Nicolás Maduro cair, eu deixarei minha conta grátis no OnlyFans. Vou divulgar um vídeo completamente nua", prometeu a modelo, que tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram.

A Venezuela vem passando por um novo caos político, após a reeleição de Nicolás Maduro no último dia 29. A oposição e alguns países ao redor do mundo veem contestando os resultados e o país vive uma onda de protestos.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.