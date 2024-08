Ivana Knoll - Reprodução / Instagram

Ivana KnollReprodução / Instagram

Publicado 04/08/2024 19:31

Rio - A musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knoll, levou seus fãs ao delírio ao publicar um vídeo no Instagram em que aparece dançando com um microbiquíni. A modelo, que emplacou também uma carreira de DJ, foi bem sucinta na legenda: "Férias".

"Que mulher maravilhosa", "Dança muito", "Que beleza", "Você é algo inacreditável", "Parabéns pela beleza", "Totalmente impecável", foram alguns dos comentários feitos.

Nascida na Croácia, Ivana ficou conhecida mundialmente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando foi eleita musa da competição. Ela acompanhou a seleção do seu país na campanha do terceiro lugar obtida no torneio.