Time do Bangu que conquistou a International Soccer League de forma invictaReprodução / Internet

Publicado 07/08/2024 10:35 | Atualizado 07/08/2024 10:36

Rio - O Bangu comemorou, nesta terça-feira (6), 64 anos da conquista da Internacional Soccer League (ISL), torneio disputado em 1960, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, que reunia diversas equipes do mundo. Na final, o alvirrubro venceu o Kilmarnock, da Escócia, por 2 a 0 e levantou seu principal título internacional. O clube intitula a conquista de título do Mundial de Clubes.

Criada pelo estadunidense Will "Bill" Cox, e supervisionada pelo do então vice-presidente da FIFA, Stanley Rous, a ISL foi um dos primeiros torneios internacionais entre clubes, servindo como um pontapé inicial para a criação da Copa Intercontinental, no mesmo ano.

Campeão mundial em 1958, o Brasil despertou a atenção dos organizadores e foi um dos primeiros países a receber o convite. Devido ao contrato do Torneio Rio-São Paulo, Fluminense e Palmeiras - campeões estaduais em 1959 - não puderam participar. Como o Bangu havia sido vice-campeão carioca ao lado do Botafogo e não disputava o Rio-São Paulo, o clube aceitou o convite para ser o representante brasileiro na competição, iniciada em 9 de março de 1960.

O regulamento exigia que a ISL fosse disputada pelos jogadores titulares. Sendo assim, o Bangu aceitou jogar o Campeonato Carioca de 1960 com uma equipe totalmente reserva e embarcou para os Estados Unidos em 30 de junho, com 17 atletas e sua comissão técnica.

O torneio reuniu 12 times de diversos países, sendo que a maioria havia sido campeão nacional no ano anterior, como o Burnley, da Inglaterra; o Estrela Vermelha, da então Iugoslávia (atual Sérvia); o Nice, da França e o Rapid Wien, da Áustria. Participaram, também, os tradicionais Bayern de Munique, da Alemanha; Sporting, de Portugal e Sampdoria, da Itália.

Os times foram divididos em dois grupos com seis equipes e o Bangu foi a grande sensação da primeira fase. Com quatro vitórias e um empate, o clube carioca terminou invicto e em primeiro lugar, se classificando para a final. O grande destaque foi para a dupla Zé Maria e Luís Carlos, artilheiros da equipe na fase inicial, com cinco gols cada.

Disputada em jogo único, a final aconteceu entre o Bangu e o escocês Kilmarnock. Com dois gols de Válter, o alvirrubro faturou o título de maneira invicta. Depois do apito final, os jogadores adversários protagonizaram uma das cenas mais marcantes do esporte ao carregaram nos braços o capitão banguense Décio Esteves.

Escalação do Bangu na final:

Titulares: Ubirajara, Joel e Darci Faria; Zózimo, Ananias e Nilton dos Santos; Correia, Zé Maria, Décio Esteves, Válter e Beto; Técnico: Elba Pádua Lima, o "Tim".

Reservas: Aílton, Mário Tito, Paulo César, Ademir da Guia, Luís Carlos e Durval.

Campanha:

Primeira Fase:

Bangu 4 x 0 Sampdoria

Bangu 3 x 2 Rapid Wien

Bangu 5 x 1 Sporting

Bangu 0 x 0 IFK Norrköping

Bangu 2 x 0 Estrela Vermelha

Final:

Bangu 2 x 0 Kilmarnock