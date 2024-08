A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024 - Divulgação / Conmebol

Publicado 07/08/2024 18:33 | Atualizado 07/08/2024 18:35

Botafogo e Rio - A Conmebol definiu as equipes de arbitragem para os jogos dos clubes cariocas pelas oitavas de final da Libertadores. Os duelos irão acontecer na próxima semana, com Fluminense Flamengo entrando em campo na terça (13), quarta (14) e quinta (15), respectivamente.

O Tricolor irá enfrentar o Grêmio no Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (de Brasília), e contará com uma equipe totalmente argentina. Dario Herrera comandará o duelo e Juan Belatti e Cristian Navarro serão seus auxiliares.



Já o Glorioso terá uma arbitragem uruguaia na partida contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Esteban Ostojich será o árbitro e Nicolás Tarán e Horácio Ferreiro são os assistentes.

Por sua vez, o Rubro-Negro terá o árbitro colombiano Wilmar Roldán e seus compatriotas Jhon Leon e David Fuentes como auxiliares no duelo com o Bolívar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).