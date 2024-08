Mbappé ao lado de Carlo Ancelotti no treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 07/08/2024 16:35 | Atualizado 07/08/2024 16:42

Espanha - Após ser apresentado em um evento histórico no Santiago Bernabéu , Kylian Mbappé fez sua primeira atividade como jogador do Real Madrid. O astro francês passou por exames médicos e fez trabalhos físicos na academia do CT do clube ao lado de Carvajal, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Mendy, que também retornaram nesta terça (7).