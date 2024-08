Bela do Fluminense, Thalita Souza - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 10:44

Rio - Bela do Fluminense, Thalita Souza compartilha seu lado fitness no Instagram. Por isso, é comum que muitos busquem treinar musculação com ela. Contudo, houve um jogador do Fluminense que a abordou de forma inusitada, pedindo para que ela o treinasse em sua casa, sem roupas, e ainda ofereceu R$ 10 mil pelo treino.