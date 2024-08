Rubens Lopes é o presidente da Ferj - Úrsula Nery / Agência FERJ

Rubens Lopes é o presidente da FerjÚrsula Nery / Agência FERJ

Publicado 08/08/2024 20:57

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta quinta-feira (8) um texto sem assinatura criticando de forma dura a arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade estadual citou as reclamações dos clubes como uma prática marcante nas competições organizadas pela CBF e, em longa nota, faz referências indicando que o quadro de árbitros "está no CTI".

Veja o texto publicado pela Ferj:

"Toda rodada temos repetidos problemas de arbitragem que já se tornaram motivo de chacotas, ultrapassaram, há muito, o chamado "choro de perdedor" para cada vez mais fazer crescer o descrédito, a dúvida, a incerteza da competência; a vulnerabilidade, fragilidade ou imperfeição do conjunto que abrange a formação, seleção, treinamento, escalas, avaliação de desempenho, dentre outras valências, onde as métricas variam com a singularidade de quem as administra à sua vontade, com impactos negativos diretos causadores de insegurança das competições, debilidade das explicações e a evidência da inabalável e exuberante desuniformidade de critérios.



Tudo isso com reflexos muito ruins para todos, principalmente para os clubes e campeonatos. Não encontro nenhuma justificativa para a possível insensibilidade e impermeabilidade ao clamor que tomou conta do tema arbitragem, de maneira uníssona, transformando a CBF em alvo dos mais variados ataques e o presidente colocado isoladamente no meio do furacão, como se nós, Federações, não tivéssemos nada a ver com isso, não fôssemos atingidos, ou como não estivéssemos incomodados com o que está acontecendo, numa insensibilidade injustificável e total falta de apoio ao presidente, que está sendo responsabilizado e atingido até mesmo por maledicências e delírios alheios, como se dele partissem orientações para a intencionalidade de erros destinados e prejudiciais a esse ou aquele clube, por esse ou aquele motivo.



Penso que urge uma reflexão sobre a necessidade imediata de que sejam reunidos e ouvidos os mais prejudicados, os clubes, para um debate sobre caminhos a serem seguidos que possam conduzir a melhores resultados.



Impossível, infantil e vazia, nos tempos atuais, com a tecnologia que se dispõe, a hipótese da existência de apenas um único ser com sapiência capaz de congregar todas as soluções e como se fosse impossível e não permitido a qualquer outro mortal não saber ver, enxergar, registrar, processar e concluir o que se passa.



Só um louco extremamente soberbo acredita nisso. É evidente, incontroverso e inquestionável que a orquestra está desafinada ou "afinada" demais, quem sabe? (músicos(?), maestro (?), ambos (?), nenhum deles (?)).



Isto posto, cabe um diagnóstico etiológico preciso para que se tenha um tratamento eficaz e um prognóstico satisfatório para o bem e a tranquilidade de todos. E os clubes não podem ficar de fora disso. É o que se espera e o que pode e deve ser feito.



O paciente "arbitragem" está no CTI, à beira da morte, e o tempo do "L’Etat c’est moi (o Estado sou eu) já se foi com um certo Luis alguma coisa.



Pensemos todos nisso."