Pepe está marcado na história da seleção portuguesa - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Pepe está marcado na história da seleção portuguesaPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 08/08/2024 18:59

Portugal - Nesta quinta-feira, 8, Pepe anunciou a aposentadoria dos gramados. O zagueiro luso-brasileiro estava livre no mercado desde que deixou o Porto, ao fim da última temporada. Ele despertou interesses de outros clubes, incluindo o Vasco , mas optou por pendurar a chuteira aos 41 anos.

Natural de Maceió, Képler Laveran de Lima Ferreira, mais conhecido como Pepe, jogou nas categorias de base do Corinthians Alagoano, mas nunca atuou profissionalmente no Brasil. Mais tarde, ele foi para Portugal e teve oportunidade no Marítimo. O bom desempenho chamou a atenção do Porto, que o contratou em 2004.

Três anos depois, se transferiu para o Real Madrid. O zagueiro foi peça importante para o time e permaneceu no clube por dez temporadas. Posteriormente, passou pelo Besiktas, da Turquia, antes de retornar ao Porto, em 2019.

Pepe, claro, também brilhou pela seleção de Portugal. Em 2018, fez parte do elenco que conquistou o então inédito título da Eurocopa. O zagueiro também esteve com a seleção nesta edição do torneio e, mesmo com 41 anos, mostrou atuações de alto nível.

O agora ex-jogador recebeu homenagens de clubes, da seleção portuguesa e de Cristiano Ronaldo. Abaixo, confira algumas manifestações:

"Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo. Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado por tanto", escreveu Cristiano Ronaldo.

Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo.



Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão.



Obrigado por tanto. pic.twitter.com/2kNS889peS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 8, 2024

"Continuaremos sempre juntos: obrigado por tudo, Pepe!", escreveu o perfil oficial da seleção de Portugal, em uma das postagens sobre o zagueiro.

"Pepe foi um dos melhores defesas do Real Madrid e do futebol europeu, e sempre terá o reconhecimento e o carinho de todo o madridismo. O Real Madrid deseja muita sorte a ele e a toda a sua família nesta nova etapa de sua vida", diz um trecho da nota do Real Madrid.

Comunicado Oficial: retirada de Pepe.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2024 "Chegou ao Clube em 2004. Já na altura era sagaz como poucos e tinha a humildade e a ambição necessárias para vingar. Era dedicado como os mais leais, rápido, duro e letal como os predestinados, Pepe logo percebeu que aqui se sentia bem, que esta era a sua casa. E logo percebemos que o queríamos na nossa casa. Cedo conquistou o coração dos sócios e simpatizantes do FC Porto. Todos vimos e apreciámos a sua arte de ir à luta, de ganhar o lance e, de seguida, levantar a cabeça e sair com a bola dominada", diz um trecho do texto escrito pelo presidente do Porto, André Villas-Boas. "Chegou ao Clube em 2004. Já na altura era sagaz como poucos e tinha a humildade e a ambição necessárias para vingar. Era dedicado como os mais leais, rápido, duro e letal como os predestinados, Pepe logo percebeu que aqui se sentia bem, que esta era a sua casa. E logo percebemos que o queríamos na nossa casa. Cedo conquistou o coração dos sócios e simpatizantes do FC Porto. Todos vimos e apreciámos a sua arte de ir à luta, de ganhar o lance e, de seguida, levantar a cabeça e sair com a bola dominada", diz um trecho do texto escrito pelo presidente do Porto, André Villas-Boas.