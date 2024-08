Milton Leite se despediu do Grupo Globo no último sábado (10) - Reprodução

Milton Leite se despediu do Grupo Globo no último sábado (10)Reprodução

Publicado 11/08/2024 10:22 | Atualizado 11/08/2024 10:28

Rio - Funcionários da Globo realizaram uma homenagem à Milton Leite, que se despediu da empresa no último sábado (10) , após sua última transmissão nos Jogos de Paris. Na saída do profissional do prédio da emissora, um grupo se juntou para fazer uma roda de aplausos ao narrador.

Milton, de 65 anos, tomou a decisão de sair do Grupo Globo no início do ano para descansar e passar mais tempo com a família. Ele, no entanto, não pretende se aposentar e quer continuar trabalhando, mas em um ritmo menor.

O narrador estava desde 2005 na empresa. O profissional é mais um grande nome da narração que deixa a emissora nos últimos anos. Antes dele, Galvão Bueno e Cleber Machado também saíram.