Momento em que Craig Jones é empurrado por Gabi Garcia após o beijo forçadoReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 13:43

A lutadora brasileira Gabi Garcia foi beijada à força pelo seu adversário, o australiano Craig Jones, durante encarada nesta quinta-feira (15), que aconteceu para promover uma luta intergênero entre os dois, que será realizada neste sábado (17), em Las Vegas, Estados Unidos.

No momento que eles ficaram frente a frente, Craig pegou o rosto de Gabi, nove vezes campeã mundial de jiu-jitsu, e a beijou sem seu consentimento. Ela fica visivelmente irritada. "Você cruzou a linha", disse ao seu oponente, que também é o organizador do evento que receberá o combate, chamado de "Craig Jones Invitational".



Depois do ocorrido, Jones fez uma publicação com o vídeo do momento do beijo. Ele colocou na descrição: "A luta está cancelada. Acho que brasileiros não aguentam uma brincadeira". Internautas não reagiram bem ao ocorrido. "Não, Craig, você de fato cruzou a linha", disse uma usuária das redes. "Isso é assédio", afirmou um seguidor.

Apesar de anunciar o cancelamento, o australiano voltou atrás na publicação seguinte e afirmou: "A luta está de volta".

Em entrevista ao site "MMA Fighting", Gabi ressaltou que possui uma relação de amizade com o seu oponente, mas o criticou. "Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá", afirmou.