Ana Barbosu recebeu a medalha de bronze após a decisão do Comitê Arbitral do Esporte (CAS)AFP

Publicado 16/08/2024 10:35

Rio - Após o Tribunal Arbitral do Esporte negar o recurso da Federação de Ginástica dos Estados Unidos e manter a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a ginasta romena Ana Barbosu recebeu a medalha de bronze da final do solo, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta, de 18 anos, recebeu a honraria com uma festa nesta sexta-feira (16), em Bucareste, capital da Romênia.

"É um momento emocionante para mim. O resultado veio depois de muitos anos de trabalho. Agradeço aos treinadores, desde os primeiros até aqueles que me levaram às Olimpíadas. A resolução dessa situação foi possível graças aos responsáveis que não desistiram de nós e que lutaram por nós. Espero continuar representando a Romênia em alto nível", disse.

Na final do solo, a ginasta romena fez 13.700 pontos e terminou em terceiro lugar. Ana Barbosu chegou a comemorar a conquista da medalha de bronze, mas os americanos solicitaram uma revisão e os jurados deram um acréscimo de 0.100 na pontuação de Jordan Chiles, que saltou do quinto para o terceiro, com 13.766.

Após a cerimônia das medalhistas, a Confederação de Ginástica Artística da Romênia entrou com um recurso ao CAS pedindo a alteração. A justificativa era de que o técnico de Jordan Chiles teria pedido o acréscimo de 0.100 à nota após o prazo de um minuto. Portanto, a americana não deveria receber a pontuação que a levou ao terceiro lugar.

O CAS anunciou a alteração das notas no último sábado (10). A Federação de Ginástica dos Estados Unidos enviou à Corte, no último domingo (11), um vídeo o qual registrava a data e a hora que o treinador fez a solicitação, tentando comprovar que não houve irregularidade. Porém, o pedido foi negado. Com isso, Ana Barbosu se tornou a nova medalhista de bronze do solo.

Além disso, a retirada dos pontos da ginasta americana Jordan Chiles tornou a romena Sabrina Maneca-Voinea a quarta colocada da final do solo, mantendo assim o resultado original da disputa. A cerimônia em Bucareste contou com a presença de Octavian Morariu, membro do Comitê Olímpico Internacional da Romênia, e de Mihai Covaliu, presidente do Comitê Olímpico e Desporto Romeno.