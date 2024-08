Larissa Sumpani explicou porque aparece muitas vezes de biquíni - Reprodução / Instagram

Larissa Sumpani explicou porque aparece muitas vezes de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 09:42

Rio - A musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, de 25 anos, resolveu sensualizar novamente em seu perfil oficial no Instagram. A beldade publicou várias selfies de biquíni e resolveu explicar para os seus seguidores, porque tem o costume de divulgar várias imagens vestidas dessa forma.

"Acho que passo metade do tempo de biquíni. Não posso evitar, amo andar sem nada e aqui faz calor demais", afirmou Larissa, que mora no Rio de Janeiro.

Sucesso na plataforma de conteúdo adulto, Larissa Sumpani costuma interagir bastante com temas relacionados ao esporte. Em junho deste ano, ela gravou um conteúdo vestindo a camisa do Flamengo ao lado de outras estrelas do OnlyFans como Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana.



Durante a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, a musa também opinou sobre a possibilidade de estrelas da competição como Vini Jr, Messi e James Rodríguez abrirem um perfil no OnlyFans. Recentemente, ela analisou atletas dos Jogos Olímpicos que já tem uma conta na plataforma de conteúdo adulto.