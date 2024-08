Mounir Nasraoui ao lado de Lamine Yamal - Reprodução

Publicado 16/08/2024 08:52

Espanha - Esfaqueado, na noite de quarta-feira, o pai do atacante Lamine Yamal afirmou ter sido vítima de uma armadilha após marcar um encontro para selar a paz com os seus agressores. Mounir Nasraoui teria discutido horas antes com aqueles que o causaram dano. As informações são do jornal espanhol "La Vanguardia".

Em depoimento a Polícia, o pai do jovem do Barcelona contou que discutiu com três homens e posteriormente os encontrou acompanhado de mais uma pessoa. Quatro suspeitos, de nacionalidade espanhola, foram detidos pelo ocorrido.



A discussão horas antes da agressão, foi registrada por vídeos de vizinhos no bairro de Mataró e não teria qualquer motivação política. Ela teria ocorrido após uma criança jogar um balde d’água em Mounir enquanto ele andava na rua.



Mounir Nasraoui segue internado no hospital Can Ruti, em Barcelona, mas não corre risco de morte. Ele teve duas grandes perfurações no abdômen e uma na parte lateral do dorso, mas as apunhaladas não atingiram órgãos vitais.