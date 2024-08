Gatito e Bruno Henrique discutiram após o clássico entre Botafogo e Flamengo - Reprodução

Gatito e Bruno Henrique discutiram após o clássico entre Botafogo e FlamengoReprodução

Publicado 19/08/2024 13:29 | Atualizado 19/08/2024 13:40

a reação após ser cobrado por Gatito Fernandes e acusou o goleiro de agressão.

Bruno Henrique foi às redes sociais para se defender da culpa pela confusão no clássico vencido pelo Botafogo por 4 a 1 , domingo no Nilton Santos. Ao comentar uma postagem no Instagram do canal TNT Sports, o atacante do Flamengo explicou

"Tem certeza que o revoltado sou eu? Kkkk. Fui eu quem foi pra cima do goleiro adversário? Acho que não, né? Tomei um soco pelas costas de um covarde que veio tirar satisfação comigo e foi aí que começou a discussão", escreveu.



Em comentário, Bruno Henrique se defendeu e acusou Gatito por confusão em Botafogo x Flamengo Reprodução de Instagram

Bruno Henrique se viu envolvido na polêmica após o fim do clássico porque comemorou o gol que marcou com o gesto de chororô, numa clara provocação ao Botafogo. Após a goleada, Gatito, que é reserva, foi tirar satisfação.



No vídeo, é possível ver o goleiro chegando próximo e, antes de falar, tocar nas costas do atacante, mas não é possível determinar a força. Ele ainda disse "Vai chorar agora".

Antes do fim do jogo, Matheus Martins devolveu a provocação ao marcar um de seus dois gols e comemorar com a mão no nariz, numa referência ao 'cheirinho', uma brincadeira em referência à torcida do Flamengo que dizia sentir cheirinho de título e não ter conquistado taças, algumas temporadas atrás.