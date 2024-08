Lewis Hamilton liderou o segundo treino livre do GP de Monza - AFP

Publicado 30/08/2024 17:00

Rio - Terminou o primeiro dia de atividades do GP de Monza. Após Max Verstappen liderar o primeiro treino livre , foi a vez de Lewis Hamilton ficar na liderança do segundo treino livre. O heptacampeão fez a volta mais rápida com a marca de 1m20s738, à frente de Lando Norris por apenas 0s003 e de Carlos Sainz, terceiro colocado.

O tempo de Hamilton foi o mais rápido do dia, superando o 1min21s676 de Verstappen no primeiro treino livre. O piloto da Mercedes chegou a anotar um dos tempo mais rápidos da primeira atividade, mas teve a marca superada pelo holandês. O ritmo aponta que Red Bull, McLaren e Mercedes devem brigar pela pole position na Itália.

O segundo treino livre ficou marcado pela batida do piloto Kevin Magnussen, da Haas. Após 30 minutos de prova, o dinamarquês perdeu o controle do carro, passou reto e bateu no início da curva Lesmo. O treino ficou paralisado por cerca de 12 minutos e foi recomeçou com 18 restantes. As equipes testaram o ritmo de corrida nos minutos finais.

O terceiro treino livre do GP de Monza será neste sábado (31), às 7h30 (horário de Brasília). A etapa na Itália é a 16ª prova da temporada. A classificação para formação do grid acontece também neste sábado, a partir de 11h, enquanto a corrida será realizada no domingo (1), às 10h, no Circuito de Monza.