Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 14:50

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez voltou a falar sobre sexo em seu perfil oficial no Twitter. A modelo chilena afirmou que na opinião dela fazer sexo por três vezes ao dia é a frequência perfeita. Em relação ao horário, a beldade disse que prefere uma relação de manhã e duas de noite.

"Eu gostaria no meu tempo um fim de semana até chegar a oito", "Se for com você, quantas vezes quiser", "Três vezes no mês", "Gostaria de fazer quatro vezes", "Dez vezes no ano", foram alguns dos comentários.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.