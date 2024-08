Kimi Antonelli bateu em sua estreia na Fórmula 1 - AFP

Publicado 30/08/2024 12:40

Rio - Kimi Antonelli não começou bem na Fórmula 1. O piloto italiano, de 18 anos, é cotado para substituir Lewis Hamilton na próxima temporada e fez a sua estreia na categoria nesta sexta-feira (30), no primeiro treino livre do GP de Monza, na Itália. Porém, ele bateu forte na proteção de pneus e abandonou a pista ainda no começo. Apesar do incidente, a Mercedes mantém a confiança no jovem.

"Estávamos fazendo uma comparação de assoalhos e avaliando as melhorias. O único conselho que recebeu foi para entrar na pista e se divertir. É uma pena, ele estava no limite e acelerando desde a primeira volta. É bom ver isso. Tudo faz parte da curva de aprendizado. É um ambiente de grande apoio que precisamos lhe dar e ele terá exatamente isso", disse Bradley Lord, diretor da equipe alemã.

Antonelli perdeu o controle do carro ao contornar a curva Parabólica. Um carro de segurança cometeu o mesmo erro durante um teste de pista nesta última quinta-feira (29). O piloto italiano foi encaminhado para o centro médico e realizou exames preventivos, mas não sofreu lesões. A Mercedes terá que resolver os danos no carro para George Russell utilizá-lo no restante do fim de semana.

O jovem é cotado para substituir Lewis Hamilton na próxima temporada. O heptacampeão tem acerto com a Ferrari e deixará a equipe alemã após 11 temporadas. Atualmente na Fórmula 2 pela Prema, Antonelli é visto com grande potencial para o futuro. Campeão de competições como a F4 italiana e alemã, além do Campeonato Regional Europeu, o piloto italiano pulou a Fórmula 3 e foi direto para a F2 em 2024.