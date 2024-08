Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 11:53 | Atualizado 30/08/2024 11:58

Rio - A modelo Eli Villagra é bastante conhecida no Paraguai, sendo inclusive chamada de "Barbie Paraguaia". Dona de belas curvas, a influenciadora é estrela do carnaval do país. Uma outra paixão que a beldade tem é pelo Cerro Porteño. Em suas redes sociais, ela deixa bem claro o seu amor pelo clube de Assunção.

Eli também acumula trabalhos na TV e na rádio do Paraguai, além de ter sido escolhida como Miss Top Model Belleza Inter. A beldade tem mais de 235 mil seguidores no Instagram.