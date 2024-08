Ramón Díaz em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 30/08/2024 14:20

Rio - Em situação delicada no Brasileiro, o Corinthians recebe o Flamengo, no próximo domingo, em São Paulo. Após a derrota para o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador Ramón Díaz reforçou o caráter decisivo da partida contra o Rubro-Negro.

"A gente está na Sul-Americana ainda brigando, estamos vivos na Copa do Brasil e domingo temos uma final, vai ser uma guerra. Vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvida, está mentalizado que tem uma guerra, quando se joga esse tipo de final é vida e morte. Vamos dar a vida no domingo para dar alegria a todos", disse.



Atualmente, o Alvinegro está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento no Brasileiro. De acordo com informações do portal "Infobola", o Corinthians tem 66% de risco de jogar a Série B no ano que vem.



O treinador Ramón Díaz, de 64 anos, já está recebendo pressão no Corinthians. Com uma sequência de partidas pelo Brasileiro contra Flamengo e Botafogo, o argentino pode ficar em situação delicada, caso não consiga vitórias nos próximos dois jogos pela Série A. As informações são do portal "UOL".