Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexualDivulgação / Valencia

Publicado 05/09/2024 13:32 | Atualizado 05/09/2024 13:34

Espanha - Uma das mulheres que acusa Rafa Mir e um amigo de violência sexual na Espanha teve detalhes do seu depoimento à polícia do país divulgado pelo site "El Mundo". A suposta vítima acusa o atacante de tê-la trancado em seu banheiro e ter inserido os dedos em sua vagina. A defesa do espanhol alega que houve ato sexual com consentimento.

De acordo com portal, o incômodo das mulheres com a dupla aconteceu já no táxi, que as levou até a residência de Mir. De acordo com uma das vítimas, o atacante a incomodou com "toques" a ponto dela pedir ao motorista para que ele parasse o automóvel. Porém, a jovem acabou sendo convencida a permanecer no carro.

Posteriormente, a uma das possíveis vítimas conta que o atacante trancou uma das mulheres no banheiro. Quando isso teria ocorrido, a jovem trancada "ficou em estado de choque" e implorou chorando para que fosse liberada. Porém, o atacante teria se sentado em cima de uma pia e "inserir os dedos em sua vagina sem tirar a saia".



Após dois dias detido, Rafa Mir foi libertado com medidas cautelares pela juíza Ana Magraner nesta quinta-feira. O atleta é acusado de abusar sexualmente de uma mulher, de 25 anos, e o amigo, de uma mulher de 21. Os dois conheceram as vítimas numa boate para onde se dirigiram depois do empate do Valencia contra o Villarreal, no sábado. Ao sair da casa noturna, o grupo seguiu para a residência do jogador.

Posteriormente, as mulheres foram até o hospital e, na sequência, decidiram prestar queixa. A defesa de Rafa Mir alega que as jovens foram voluntariamente à casa e que a relação sexual foi consensual. O atacante confirmou o discurso em depoimento nesta quarta-feira.

Rafa Mir, de 27 anos, está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. O atacante, de 27 anos, já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.