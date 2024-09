Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em Curitiba - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em CuritibaRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 05/09/2024 11:40 | Atualizado 05/09/2024 11:43

Rio - O técnico Dorival Júnior precisou fazer uma mudança na lista de convocados da seleção brasileira. O centroavante Pedro, do Flamengo, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo , nesta quarta-feira (4), e foi trocado por João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. O treinador lamentou a lesão e detalhou o lance.

"No primeiro lance do treino, o Pedro teve uma lesão sozinho. Ele estava absoluto na jogada, mas o pé acabou travando e fez um "chicote". Percebi pelo grito (...) É uma cena que se repete. Tempos atrás, ele estava convocado e teve uma lesão que acabou impedindo a convocação", disse Dorival Júnior, que lembrou a lesão sofrida em 2018, na época em que defendia o Fluminense.

Pedro estava sendo testado como titular quando se lesionou. Ele foi substituído por Endrick. Após deixar a atividade, foi submetido a um exame clínico e de ressonância magnética, que confirmou a lesão. Foi a segunda vez na carreira que o centroavante sofre uma lesão de ruptura de ligamento do joelho. Em 2018, quando defendia o Fluminense, rompeu o cruzado anterior do joelho direito.

Sem Pedro, o Flamengo busca reforços e mira nomes como Anthony Martial e Memphis Depay . Já o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, para o lugar do centroavante. O treinador destacou a evolução do jogador nas últimas temporadas no futebol inglês para justificar a convocação, além de lembrar que ele já estava no radar desde a época de Fernando Diniz.

"João Pedro já vinha sendo monitorado há um bom tempo. Ficou muito perto em outra convocação e já tinha sido convocado por (Fernando) Diniz. Ele vem em evolução e merecia oportunidade, assim como outros estão merecendo. A opção nesse momento foi por um jogador que alia muito bem técnica, postura e força, tem ótima chegada na área. Espero que ele nos ajude", explicou.

O Brasil enfrenta o Equador, nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Será o primeiro compromisso do técnico Dorival Júnior na competição. Na campanha sob o comando de Diniz, a seleção brasileira venceu duas, empatou uma e perdeu três em seis jogos disputados, e ocupa o sexto lugar na classificação.