Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 12:00

Rio - A modelo Eli Villagra, que é bastante conhecida no Paraguai, deu uma entrevista abordando as dificuldades de se relacionar nos dias de hoje. Musa do Cerro Porteño, a beldade afirmou que os homens estão ficando cada vez mais interesseiros.

"A verdade é que os homens também estão ficando muito interesseiros, agora eles não olham mais apenas para o corpo lindo da mulher e sim para a carteira dela (risos). Mas não todos, ainda", disse em entrevista ao site "Popular".

Eli deu dicas de como um homem deve se comportar para conquistá-la. A modelo tem mais de 235 mil seguidores no Instagram.

"Gosto de quem sabe o que quer e tem objetivos definidos, e é muito bom com as mulheres como dizem. E não me comprometo se não houver sentimentos", concluiu.