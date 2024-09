Momento em que Tyreek Hill recebe uma chave de braço do policial para ser obrigado a sentar na calçada - Reprodução de vídeo

Publicado 12/09/2024 14:38

admitiu que estava errado, mas reforçou que ninguém merece o tratamento que recebeu. Ele chegou a ficar detido por excesso de velocidade em frente ao estádio onde iria jogar. Abordado de forma truculenta e retirado do carro à força pela polícia local, o jogador da NFL Tyreek Hill, do Miami Dolphins,. Ele chegou a ficar detido por excesso de velocidade em frente ao estádio onde iria jogar.

"Se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de outra forma. Mas isso não lhes dá o direito de me tratar como um cachorro. É muito louco que haja policiais que tratem as pessoas assim sabendo que têm câmeras. O que fariam se não tivessem essas câmeras?", afirmou o jogador da NFL.

O receptor do Miami Dolphins chegou a ser algemado durante a abordagem policial. O Departamento de Polícia de Miami-Dade divulgou as imagens da abordagem, comprovando a versão de truculência, e iniciou uma investigação interna, além de afastar um dos agentes.



Apesar do excesso dos policiais, Tyreek Hill acredita que poderia ter cooperado para evitar o que se sucedeu.



"Poderia ter baixado minha janela. Sou humano e tenho que seguir as regras como qualquer outra pessoa".



Relembre o caso de truculência policial



Tyreek Hill foi parado por excesso de velocidade. O primeiro agente pede para abaixar a janela. O jogador pede a multa para ser liberado rapidamente para não se atrasar para o jogo.

Após fechar a janela, outro agente se aproxima e tira Hill do carro à força, o coloca no chão e o algema. Na sequência da abordagem, o jogador é instruído a sentar na calçada, mas recusa.



Então, outro agente o imobiliza pelas costas e senta o atleta no chão, à força. Hill é repreendido por um dos polícias por recusar a seguir as instruções.



Durante a abordagem, Tyreek Hill conseguiu entrar em chamada com um dos companheiros, antes de ser retirado do carro. Poucos minutos após o receptor ser algemado, os atletas dos Dolphins chegaram ao local para tentar resolver a situação. O jogador lamentou o ocorrido e foi liberado após 20 minutos.



Apesar de toda a situação, Tyreek Hill entrou em campo e anotou um touchdown na vitória do Miami Dolphins sobre o Jacksonville Jaguars por 20 a 17.