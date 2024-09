Éder Militão em ação pelo Real Madrid - AFP

Publicado 12/09/2024 14:14

Rio - Éder Militão deve ficar à disposição do Real Madrid para a partida contra a Real Sociedad, no sábado (16), pelo Campeonato Espanhol. O zagueiro havia sido cortado da Seleção por uma lesão na coxa , mas já está recuperado, segundo o jornal "Marca".

O zagueiro reclamou de dores após o treino do Brasil, no último dia 4, em Curitiba, e, após exame clínico e ressonância magnética, foi identificada a contusão. A tendência, inclusive, era de que ele desfalcasse os Merengues por dez dias

Entretanto, a previsão inicial, que chegou a irritar o Real Madrid, não se concretizou. Entretanto, o brasileiro teve uma recuperação rápida, surpreendendo a comissão técnica de Carlo Ancelotti, e foi o primeiro dos lesionados a deixar o departamento médico.

Antes de Militão, Tchouaméni e Mendy haviam sido cortados da seleção da França no início da data Fifa. Além deles, o zagueiro Alaba e os meias Bellingham, Ceballos e Camavinga também estão no departamento médico do Real.