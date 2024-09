Estádio do Maracanã na zona norte do Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Estádio do Maracanã na zona norte do Rio de JaneiroDaniel Castelo Branco

Publicado 14/09/2024 09:30 | Atualizado 14/09/2024 09:33

Rio - Flamengo e Fluminense registraram na última quarta-feira (11) a empresa para gerir o Maracanã por 20 anos. Segundo o "ge", a dupla aguarda a assinatura do contrato de concessão do estádio junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para administrar todo o Complexo.

A dupla registrou a Sociedade de Propósito Específico (SPE) do Consórcio Fla-Flu, denominada Fla-Flu Serviços S.A, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro para gerir todo o Complexo Maracanã. A expectativa é que a assinatura saia até o fim deste mês.

O Flamengo tem 65% de participação econômica na concessão, enquanto o Fluminense terá direito a 35%. O contrato prevê investimento de R$ 393 milhões em obras e manutenções nos próximos 20 anos. A dupla faz a gestão compartilhada do estádio desde 2019, através de Termo de Permissão de Uso (TPU)