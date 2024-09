Manchester United venceu o Southampton por 3 a 0 - Glyn Kirk / AFP

Publicado 14/09/2024 11:30

Southampton (ING) - O Manchester United reencontrou o caminho das vitórias. Com gols de Matthjis De Ligt, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho, os Red Devils venceram o Southampton por 3 a 0, neste sábado (14), fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês, e saltou na tabela. O goleiro André Onana ainda defendeu um pênalti quando o jogo estava empatado.

O Southampton teve a primeira grande chance de sair na frente, mas André Onana defendeu a cobrança de pênalti de Cameron Archer. Após sofrer no começo do jogo, o Manchester United conseguiu equilibrar as ações e saiu na frente do placar com o zagueiro Matthjis De Ligt, aos 35, e ampliou com Marcus Rashford, aos 41.

Na etapa final, o Manchester United administrou a vantagem. O Southampton ameaçou reagir na reta final, mas a expulsão do zagueiro Jack Stephens aos 34 mudou o roteiro. Os Red Devils conseguiram recuperar o controle e marcaram o terceiro com Alejandro Garnacho, no último lance do jogo, após boa jogada do volante brasileiro Casemiro.

Com a vitória, o Manchester United encerrou a sequência de duas derrotas consecutivas, chegou aos seis pontos e subiu para o sexto lugar. O Southampton, por sua vez, segue sem pontuar e ocupa a penúltima colocação. Os Red Devils voltam a campo na próxima terça-feira (17), às 16h (de Brasília), contra o Barnsley, em casa, pela Copa da Liga Inglesa.