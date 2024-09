Charles Leclerc, da Ferrari, terá mais uma oportunidade para vencer no GP do Azerbaijão - Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 14/09/2024 11:00

Baku (AZ) - Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position do GP do Azerbaijão pelo quarto ano consecutivo. O piloto monegasco fez o tempo de 1min41s365, com vantagem de 0s3 sobre Oscar Piastri, da McLaren, e terá uma nova oportunidade para vencer pela primeira vez no Circuito de rua de Baku.

O monegasco chegou a bater durante os treinos livres em Baku, mas ajeitou o carro para a classificação. Desde o início, Leclerc já mostrou que brigaria pela position e liderou a primeira parte da classificação com o tempo de 1min42s775. A surpresa do Q1 foi a eliminação de Lando Norris, que largará em 17º lugar.

Já na segunda parte da classificação, o piloto monegasco novamente girou na marca de 1min42s. Leclerc melhorou a sua marca do Q1 com o tempo de 1min42s056, mas foi superado por Max Verstappen por apenas 0s14. Entre os classificados para a última parte, chamou a atenção o desempenho das Williams.

Na parte decisiva da classificação, Leclerc fez o tempo de 1min41s365 para assegurar a pole position pelo quarto ano consecutivo. O monegasco ficou à frente de Piastri e Sainz, que completaram o pódio da classificação. Perez, Russell, Verstappen, Hamilton, Alonso, Colapinto e Albon completaram o top 10.

O GP do Azerbaijão será realizado neste domingo (15), às 8h (de Brasília), no Circuito de rua de Baku. Max Verstappen é o líder do mundial de pilotos, enquanto a Red Bull lidera o campeonato de construtores. Esta é a 17ª etapa da temporada da Fórmula 1.