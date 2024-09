Raphael Claus apitou Colo-Colo x River Plate na última terça (17) - Rich Storry/AFP

O presidente do Colo-Colo (CHI), Aníbal Mosa, criticou a atuação de Raphael Claus durante o jogo da equipe chilena contra o River Plate, na última terça-feira (17), pelas quartas da Libertadores. O dirigente demonstrou insatisfação com diversas decisões do árbitro brasileiro na partida, incluindo uma não expulsão em lance envolvendo o atacante Borja e o zagueiro Emiliano Amor.

"(A atuação de Claus) Foi uma vergonha com todas as letras. A solada que o Borja deu sobre o Amor foi asquerosa. Em qualquer lugar do mundo ela seria para expulsão", disparou.



"Depois, ele expulsou o Falcon (do Colo-Colo), e em nenhum lugar do mundo eu vi uma expulsão desse tipo. O que posso dizer é que, apesar de ter o árbitro contra a gente, fizemos uma partida muito bom", complementou.

Mosa ainda fez um apelo à Conmebol. Ele pediu que a entidade não coloque mais Claus para apitar jogos do Colo-Colo: "Tomara que a Conmebol tenha prestado atenção nisso, porque queremos que esse tipo de árbitro não trabalhe em nossos jogos por um bom tempo. [...] Tínhamos um estádio lotado, com um público maravilhoso, que se comportou da melhor maneira, mas que foi atrapalhardo por um árbitro que deixou muito a desejar."

A partida da volta entre chilenos e argentinos será na próxima terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez. Caso o empate persista no tempo normal - a ida foi 1 a 1 -, a disputa para saber quem enfrentará Fluminense ou Atlético-MG na semifinal da Libertadores será decidida nos pênaltis.