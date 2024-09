Lewandowski não conseguiu evitar a derrota do Barcelona para o Monaco na Liga dos Campeões - Miguel Medina / AFP

Publicado 19/09/2024 18:30

Monaco - No encerramento da primeira rodada da Liga dos Campeões , o Monaco surpreendeu e venceu o Barcelona por 2 a 1 nesta quinta (19), no Stade Louis II. Os gols foram marcados por Akliouche e Ilenikhena, para os donos da casa, enquanto Lamine Yamal fez o único tento dos catalães.

O Barça, no entanto, esteve jogando com um a menos desde os nove minutos da primeira etapa. Isso porque, após Ter Stegen sair errado, Eric Garcia foi expulso por derrubar Minamino para evitar a finalização do jogador do Monaco.



Quem não teve nada a ver com isso foi o clube do principado, que, com show do brasileiro Vanderson, conseguiu garantir a vitória. O lateral-direito, ex-Grêmio, foi o autor das assistências que geraram os dois gols dos monegascos.

Agora, as duas equipes só retornam a campo pelo torneio continental no próximo mês. No dia 1º de outubro, o Barcelona recebe o Young Boys, da Suíça, no Camp Nou, às 16h (de Brasília). O Monaco, por sua vez, irá para a Croácia visitar o Dínamo de Zagreb, no dia 2, também às 16h (de Brasília).