Saliba, do Arsenal, em lance com Lookman, da AtalantaIsabella Bonotto/AFP

Publicado 19/09/2024 18:16

Itália - Foi longe do esperado e com muito perigo a primeira partida do Arsenal na Liga dos Campeões 2024/2025. Nesta quinta-feira (19), no Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, a equipe comandada por Mikel Arteta pouco se esforçou e ficou apenas no empate sem gols com a Atalanta. E o ponto conquistado fora de casa deve-se muito à atuação do goleiro David Raya.

Na primeira etapa, os Gunners conseguiram controlar parte das ações no campo de ataque apostando na velocidade de Saka e Martinelli. No entanto, o desfalque do meia Ødegaard, com lesão no tornozelo, fez a equipe sentir o peso da falta de criatividade.

O jogo se complicou na volta do intervalo e, logo nos primeiros movimentos, a Atalanta teve um pênalti a favor cometido pelo volante Partey. Retegui foi para a bola, cobrou no canto direito e Raya fez linda defesa. No rebote, o centroavante cabeceou para o gol, mas o goleiro do Arsenal foi buscar em cima da linha e evitou o gol dos italianos.

As equipes, depois disso, fizeram uma partida apagada. O Arsenal se fechou no campo de defesa, Arteta buscou soluções para sair em contra-ataque, mas viu seus comandados acumularem erros.

As duas equipes voltam a campo pela Champions só em outubro. No dia 1°, o Arsenal recebe o PSG, no Emirates Stadium, em Londres. No dia seguinte, a Atalanta visita o Shakhtar Donetsk na Veltins-Arena, na Alemanha - os ucranianos mandam jogos da Uefa longe do país devido aos conflitos no Leste Eauropeu.