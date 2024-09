Lando Norris liderou o segundo treino livre do GP de Singapura - AFP

Publicado 20/09/2024 11:50

Singapura - O primeiro dia de atividades do GP de Singapura mostrou uma disputa direta entre McLaren e Ferrari. Lando Norris, da equipe laranja papaya, deu o troco em Charles Leclerc após ser superado no primeiro treino livre e liderou a segunda sessão com o tempo de 1min30s727. O monegasco ficou em segundo por 0s057, seguido do companheiro Carlos Sainz, em terceiro.

O segundo treino livre do GP de Singapura ainda ficou marcado por uma batida de George Russell. O piloto da Mercedes bateu na curva 8 a dois minutos do fim da sessão. Porém, o impacto foi leve e acionou apenas uma bandeira amarela. O britânico danificou a asa dianteira, mas conseguiu levar o carro para os boxes e encerrou sua participação em sétimo lugar.

McLaren e Ferrari travaram uma disputa particular no primeiro dia de atividades. No GP do Azerbaijão, Leclerc largou na pole, mas foi superado por Oscar Piastri e terminou em segundo lugar. Norris, que largou em 17º, terminou em quarto após batida de Perez e Sainz na penúltima volta. O resultado garantiu a liderança dos construtores para a equipe laranja papaya pela primeira vez em 10 anos.