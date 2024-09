Rosy Alderete é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 21/09/2024 09:00

Rio - O inferno está chegado ao seu fim e em breve a primavera irá iniciar. Será que as estações do ano modificam o comportamento dos seres humanos em relação a sexualidade? Na opinião da musa do Olimpia, Rosy Alderete: Sim. Os homens mudam suas atitudes.

"Parece inacreditável, mas nessa época do ano os meninos parecem ficar mais ousados, parece que o sangue deles está alterado. A gente mal mostra um pouco mais de pele com o calor e os cachorros enlouquecem, mas adoro elogios", afirmou em entrevista ao portal paraguaio "Extra".

A beldade também afirmou que gosta da estação e que se sente mais à vontade para esbanjar sensualidade com o aumento das temperaturas.

"É mais gostoso quando está calor, você pode convidar o seu amor para tomar algo legal e depois se refrescarem juntos, na piscina ou no chuveiro. Também mostramos mais e nos sentimos sensuais", disse.