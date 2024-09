Arias é a esperança de vitória do Fluminense, enquanto Luiz Henrique é a do Botafogo no clássico - Fotos de Lucas Merçon / Fluminense e Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 21/09/2024 07:00

Fluminense e possibilidade de quebra do recorde histórico de vitórias seguidas no Clássico Vovô.

Botafogo se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 no Maracanã, com objetivos bem definidos em meio às quartas de final da Libertadores. Para o Tricolor, é a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto, para Glorioso, vale manter a vantagem na liderança do Brasileirão. Em meio às necessidades do presente, há a

Ao vencer os últimos cinco confrontos, o Botafogo igualou a sua melhor sequência contra o rival, que também conseguiu o feito em outras duas ocasiões. Ou seja, se sair com os três pontos novamente, o time de Artur Jorge ficará para sempre marcado por ter obtido a sexta vitória consecutiva no clássico.



Por sua vez, o elenco atual do Fluminense pode evitar entrar para história pelo lado negativo. Afinal, a grande maioria dos jogadores esteve presente nas cinco derrotas, que começaram em janeiro de 2023 e, até o momento, vão até junho de 2024.

Os períodos de domínio



No primeiro turno do Brasileirão, o Glorioso já havia feito história com o 1 a 0, ao repetir o que apenas Garrincha, Nilton Santos e companhia fizeram, entre dezembro de 1961 e 1962. Naquela época, a invencibilidade chegou a 14 jogos.



A marca pelo Tricolor é ainda mais antiga, conquistada pela primeira vez entre setembro de 1925 e junho de 1927 e, pela segunda, pouco depois, entre abril 1928 e outubro de 1929. Aquele período ajudou a chegar a 16 jogos invicto no confronto (teve ainda uma outra sequência de quatro jogos).



Botafogo forte na defesa em boa sequência



Mais impressionante do que as cinco vitórias nos últimos cinco jogos (dois pelo Carioca e três pelo Brasileirão) só mesmo a diferença no desempenho entre os dois rivais. Enquanto tricolores só marcaram duas vezes e num mesmo confronto, os alvinegros têm nove gols na conta.



Esse bom retrospecto coincide com a chegada de Marlon Freitas. Revelado em Xerém, o volante é um velho carrasco do clube que o revelou, com 100% de aproveitamento. Além dos triunfos pelo Botafogo, ele conseguiu outros cinco quando atuava pelo Atlético-GO.



A esperança do Fluminense

Por sua vez, a chegada de Mano Menezes pode ser um divisor de águas no Clássico Vovô, já que todas as derrotas foram sob o comando de Fernando Diniz. Com o novo treinador, o time se recuperou no Brasileirão, melhorou a defesa e vem conseguindo fazer gols.

Além disso, há também o histórico do clássico. Afinal, em outras três ocasiões o clube que podia engatar a sexta vitória tropeçou.



Em março de 1963, um empate em 2 a 2 encerrou a sequência do Botafogo. Assim como o 1 a 1 em agosto de 1927 deu fim à do Fluminense. Já em setembro de 1930, uma vitória alvinegra por 3 a 2 acabou com a longa invencibilidade tricolor.



Só que, desta vez, o time de Mano Menezes precisa vencer para não ver o fantasma da queda crescer novamente. E o de Artur Jorge não quer tropeçar para dar chance do Palmeiras encostar.

As cinco vitórias seguidas no Clássico Vovô*



Entre 2023 e 2024

29/1/2023 - Botafogo 1x0 Fluminense (Carioca)

23/5/2023 - Botafogo 1x0 Fluminense (Brasileiro)

8/10/2023 - Botafogo 2x0 Fluminense (Brasileiro)

3/3/2024 - Botafogo 4x2 Fluminense (Carioca)

11/6/2024 - Botafogo 1x0 Fluminense (Brasileiro)



Na década de 60

13/12/61 - Botafogo 1x0 Fluminense (Carioca)

18/2/62 - Botafogo 1x0 Fluminense (Rio-SP)

24/6/62 - Botafogo 1x0 Fluminense (Torneio Início)

15/9/62 - Botafogo 2x0 Fluminense (Carioca)

8/12/62 - Botafogo 1x0 - Fluminense (Carioca)



Nos anos 1920

22/4/1928 - Botafogo 1x3 Fluminense (Carioca)

5/8/1928 - Fluminense 3x2 Botafogo (Carioca)

14/7/1929 - Fluminense 1x0 Botafogo (Carioca)

25/7/1929 - Fluminense 4x2 Botafogo (Carioca)

26/10/1929 - Fluminense 2x0 Botafogo (Carioca)



A primeira vez

27/9/1925 - Botafogo 1x2 Fluminense (Carioca)

2/5/1926 - Botafogo 1x3 Fluminense (Carioca)

18/7/1926 - Fluminense 4x3 Botafogo (Carioca)

24/4/1927 - Fluminense 1x0 Botafogo (Torneio Início)

5/6/1927 - Fluminense 3x1 Botafogo (Carioca)

*Levantamento dos jogos através do site 'Estatísticas Fluminense'