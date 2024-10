Erik ten Hag é o técnico do Manchester United - Oli Scarff/AFP

Erik ten Hag é o técnico do Manchester UnitedOli Scarff/AFP

Publicado 08/10/2024 13:50

Rio - Bastante pressionado com o começo ruim de temporada, o treinador Erik ten Hag já começa a ver a imprensa inglesa especulando a contratação de outros nomes para assumir o Manchester United. A bola da vez é Ruud Van Nistelrooy, ídolo dos Red Devils.

Ruud van Nistelrooy está sendo avaliado pelo United Divulgação/PSV

De acordo com o jornal "The Guardian" haverá uma reunião nesta semana para avaliar o futuro do treinador. A publicação ressalta que existe o costume semanal no clube, porém, desta vez, o encontro terá a presença de Sir Jim Ratcliffe, acionista e homem forte do futebol dos Red Devils.

Van Nistelrooy, de 48 anos, comandou o PSV na temporada passada. Ele dirigiu a equipe holandesa em 51 partidas, acumulando 33 vitórias e conquistando a Copa da Holanda. Atualmente, ele trabalha no United como auxiliar de Erik ten Hag.

O ex-atacante foi ídolo no Manchester United, atuando por cinco temporadas no Manchester United, com direito a 219 jogos e 150 gols. No clube, venceu todos os títulos de maior expressão na Inglaterra: a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga e a Supercopa.



O ex-atacante holandês também atuou por clubes como PSV, Real Madrid, Hamburgo e Málaga e fez 70 jogos pela seleção holandesa, marcando 35 gols e participando da Copa do Mundo de 2006.