Bernd Leno em ação pelo Fulham: ele preferiu ficar treinando no clube e recusou seleção da Alemanha - AFP

Bernd Leno em ação pelo Fulham: ele preferiu ficar treinando no clube e recusou seleção da AlemanhaAFP

Publicado 08/10/2024 14:29

O goleiro Bernd Leno, do Fulham, protagonizou uma situação inusitada ao recusar a convocação do técnico Julian Nagelsmann para defender a Alemanha em função da aposentadoria de Neuer e a grave contusão de Ter Stegen. Após conversa com o treinador alemão, o goleiro preferiu dar sequência à sua rotina no clube inglês por entender que sua integração ao elenco vai ser apenas para compor o grupo.



"Disseram que eu iria fazer parte do plantel, mas que não iria jogar. Em razão disso, eu preferi continuar treinando em Londres Mas estarei pronto quando precisarem de mim. Tenho 32 anos e não sou mais um novato", afirmou o goleiro ao jornal alemão Bild.



A conversa aconteceu por telefone e Leno se entendeu com Naglesmann e também com o treinador de goleiros Andreas Kronenber. "O Julian (Nagelsmann), o Andreas e eu somos muito abertos e na conversa fomos honestos sobre o assunto", disse o jogador que seria integrado como terceiro goleiro.



Para os jogos da Alemanha diante da Bosnia, nesta sexta-feira, e contra a Holanda, na próxima segunda-feira, pela Liga das Nações, a vaga de goleiro será disputada por Oliver Baumann e Alex Nübel.



"Depois de tantos jogos que disputei pelo Campeonato Alemão e também na Inglaterra, o Julian e o Andreas sabem o que podem esperar de mim", completou o goleiro do Fulham.

Revelado pelo Stuttgart, Leno teve poucas chances na seleção alemã por causa de Neuer e Ter Stegen. Em seu currículo, ele acumula apenas nove jogos pela Alemanha.



Peça importante do Fulham, o goleiro disputou sete partidas até aqui neste início de temporada e sofreu oito gols. Com 11 pontos, a equipe vem de derrota para o Manchester City por 3 a 2 pelo Campeonato Inglês e ocupa o 11º lugar na tabela de classificação.