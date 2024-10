Leandro Romagnoli se demitiu do San Lorenzo, da Argentina - Divulgação / San Lorenzo

Leandro Romagnoli se demitiu do San Lorenzo, da ArgentinaDivulgação / San Lorenzo

Publicado 14/10/2024 12:21

Rio - O técnico Leandro Romagnoli se demitiu do San Lorenzo, da Argentina, nesta segunda-feira (14). O treinador decidiu entregar o cargo após os jogadores desrespeitarem a ordem de pênaltis da equipe. No empate com o Godoy Cruz, no sábado (12), pelo Campeonato Argentino, Francisco Fydriszewski desperdiçou uma cobrança nos últimos minutos.

"Estou muito irritado. Tivemos um penalti no fim e não marcamos. Poderíamos ter ficado com os três pontos que precisávamos muito. E saímos daqui com um, com sabor amargo. Joguei 20 anos e deixei um jogador designado. Era o Iker Muniain. Mas no campo decidiram que era ele (Fydriszewski) que cobraria. Se soubesse que ele cobraria, diria para não fazer isso", disse o treinador.

O San Lorenzo figura entre os últimos colocados do Campeonato Argentino. Em 24º lugar, a tradicional equipe argentina teve a chance de vencer o Godoy Cruz, fora de casa, mas o pênalti desperdiçado por Francisco Fydriszewski custou a vitória. Iker Munian, que estava em campo, deveria ser o responsável pela cobrança. Romagnoli ficou enfurecido com a situação.

Leandro Romagnoli é ex-jogador de futebol e fez história com a camisa do San Lorenzo. Ele disputou 377 jogos pelo clube e marcou seu nome com a conquista de três títulos continentais: Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa Mercosul.